У 2023 році країни світу понад 100 разів відмовили Росії в екстрадиції переслідуваних нею осіб

За неповний 2023 рік країни світу не задовольнили 101 запит Генпрокуратури Росії про видачу осіб для кримінального переслідування чи виконання вироку. Про це відомство розповіло російському виданню «Ведомости».

Серед відмов 36 отримані з політичних мотивів. Усі вони походили від європейських країн. Шість разів у екстрадиції відмовила Австрія, по пʼять – Німеччина та Чехія, чотири рази – Польща. Також у видачі переслідуваних Росією відмовляли Італія, Кіпр, Болгарія та інші.

У Генпрокуратурі стверджують, що деякі «політичні» відмови стосуються осіб, які звинувачуються в роботі на організацію, визнану в Росії терористичною. Серед таких організацій – легіон «Свобода Росії», який воює на боці ЗСУ, рух «Артпідготовка» та ще 46 організацій.

Крім того, повідомила Генпрокуратура, з політичних мотивів Росії відмовили у видачі й тих, кого вона звинувачує в незаконному доступі до державної таємниці, вбивстві та великому шахрайстві.

Загалом у 2023 році Росії видали 126 осіб.

Також Генпрокуратура РФ веде переговори з країнами про заборону на видачу деяких росіян Гаазі, де на них чекає суд. Минулого тижня генпрокурор Росії Ігор Краснов запропонував Алжиру домовитися про невиконання рішень Міжнародного кримінального суду, який у березні видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, зазначає видання.