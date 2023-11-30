Лубінець звернувся до міжнародної спільноти через всиновлення депутатом РФ вивезеної з Херсона дитини і зміни її імені

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляє, що звернувся до міжнародної спільноти із закликом допомогти повернути в Україну дитину, незаконно вивезену з Херсона і всиновлену російським депутатом Сергієм Мироновим і його дружиною.

Уповноважений із прав людини наголосив, що вперше зафіксовано факт всиновлення зі зміною імені й прізвища дитини.

«Примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу – це геноцид. Таким чином, принаймні це вже є підставою для чергових ордерів! Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених Росією дітей. Щодо цього окремого випадку я звернуся до наших партнерів і міжнародних організацій з тим, щоб вони засудили дії примусового вивезення і всиновлення української дитини й визнали це злочином геноциду і сприяли поверненню додому українських дітей», – написав Лубінець у фейсбуці 30 листопада.

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Раніше цього місяця російське видання «Важные истории» повідомило, що в 2022 році лідер російської партії «Справедлива Росія-Патріоти-За правду» Сергій Миронов і його дружина Інна Варламова удочерили викрадену з України дитину. Як писало видання, 10-місячній дівчинці, Маргариті Прокопенко, повністю змінили особисті дані, тепер вона стала «Мариною Мироновою», а місцем її народження значиться Подольськ у Московській області.

Як з’ясували журналісти, дівчинку і дворічного хлопчика вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування і проходження реабілітації», їх забрали з обласної дитячої лікарні в Херсоні.

Знайоме із ситуацією джерело розповіло журналістам, що біологічна мати дівчинки позбавлена батьківських прав, а батько помер. При цьому вона має інших родичів в Україні. Доля вивезеного із Херсона дворічного хлопчика до кінця невідома. За даними «Важных историй», у вересні 2023 року він отримав свідоцтво про народження, з якого випливає, що дитина перебуває в Московській області.

Як зазначали журналісти, це перший підтверджений випадок усиновлення дітей, яких вивезли з окупованих територій України до Росії.

Після виходу розслідування Миронов назвав його «фейком».

Український омбудсмен повідомив, що до нього звернулася опікунка рідної сестри Маргарити. «Жінка просила сприяння встановлення місця перебування Маргарити й оформлення опіки над нею. Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру і трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити – невідома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру і брата розлучили росіяни», – сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що усиновлення українських дітей у Росії – незаконне. «За міжнародними і національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину, потрібно повідомити Україну й отримати згоду на всиновлення. Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином», – наголосив він.

Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» заявляла, що вивезених із непідконтрольних Києву територій дітей не всиновлюють, а віддають під опіку.

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Міжнародний кримінальний суд у березні цього року видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконному вивезенні українських дітей на територію Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч». Більшість вивезли з Маріуполя, Херсонської, Харківської і Київської областей. Для розміщення дітей з України влада Росії використала близько 100 установ. Дитячі будинки й інтернати в багатьох російських регіонах переповнені. З цієї причини депортованих дітей якнайшвидше прагнуть влаштувати в сім’ї. Вимоги органів опіки до потенційних усиновлювачів стали м’якшими. Це пояснюється тим, що процедура визнання українських дітей такими, що «залишилися без піклування батьків», вкрай спрощена, а пошук дітей у Росії ускладнений для їхніх батьків й опікунів.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 400 дітей.