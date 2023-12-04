Президент Бразилії не виключив арешту Путіна, якщо він приїде на саміт G20

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив 4 грудня, що не може запевнити президента Росії Володимира Путіна в тому, що його не заарештують, якщо він відвідає саміт «Групи 20» (G20) у Ріо-де-Жанейро наприкінці наступного року.

Як повідомляє агентство dpa, під час під час німецько-бразильських урядових консультацій у Берліні Лула заявив, що, те, чи буде Путін заарештований у Бразилії через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом, не входить до сфери його відповідальності.

«Чи буде він заарештований, коли прибуде? Можливо, а може, ні. Це вирішить судова влада», – сказав Лула.

Путін майже не залишав Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Цього року він не приїхав на саміт G20 до Делі. Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також Путін не відвідав саміт БРІКС у Йоганнесбурзі: він брав участь у засіданнях через відеозв’язок.

Бразилія підписала Римський статут, який визначає діяльність Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Раніше президент Бразилії заявляв, що президента Росії Володимира Путіна не заарештують на саміті «Групи двадцяти» у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтверджував, що запрошує російського президента на наступну зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро і гарантує його безпеку.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні видав ордер на арешт Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у насильницькій депортації українських дітей до Росії.