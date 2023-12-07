Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію

Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію
Embed
Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію

No media source currently available

0:00 0:03:43 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

І там і там президенту РФ влаштували урочистий прийом. І це попри те, що МКС видав ордер на його арешт, що зробило Путіна практично не виїзним.

Російські прокремлівські ЗМІ подавали цю поїздку як доказ того, що Заходу не вдалося досягти ізоляції Росії і що вона, як і раніше, відіграє важливу роль на світовій арені.
Що означає цей візит не лише для Росії, але й для України? Адже офіційний Київ, протягом усього року намагався схилити країни арабського світу підтримати Україну. Українська влада навіть відзначала певний позитив у цьому напрямку. Натомість арабські лідери до Києва не поспішають, а Путіна ось зустріли з почестями.

Нагору
XS
SM
MD
LG