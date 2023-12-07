Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію

Російські прокремлівські ЗМІ подавали цю поїздку як доказ того, що Заходу не вдалося досягти ізоляції Росії і що вона, як і раніше, відіграє важливу роль на світовій арені.

Що означає цей візит не лише для Росії, але й для України? Адже офіційний Київ, протягом усього року намагався схилити країни арабського світу підтримати Україну. Українська влада навіть відзначала певний позитив у цьому напрямку. Натомість арабські лідери до Києва не поспішають, а Путіна ось зустріли з почестями.