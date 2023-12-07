Росія: Рада федерації призначила дату виборів президента на 17 березня

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Розпорядження цитують російські державні агентства новин, передає російська служба Радіо Свобода.

Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії. Спочатку передбачалося, що документ буде опубліковано 13 грудня, заявляв лідер КПРФ Геннадій Зюганов та джерела кількох ЗМІ.

Про свій намір брати участь у виборах заявили Зюганов, колишній депутат Державної думи Борис Надєждін, колишній військовий лідер проросійських сепаратистів у Донецьку Ігор Стрєлков (Гіркін), який перебуває в СІЗО, а також журналістка із Ржева Катерина Дунцова. Свого кандидата планує висунути партія «Нові люди», повідомляли у її пресслужбі.

Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють висунутися на п’ятий термін чинному президенту Володимиру Путіну. Раніше він заявляв, що розповість про свої плани після офіційного призначення дати виборів.

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Путін буде висунутий на вибори, і Кремль розраховує на легку перемогу, писали російські ЗМІ та світові агенції з посиланням на джерела у внутрішньополітичному блоці Адміністрації президента. За даними видань «Медуза» та «Верстка», перед чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові понад 80 відсотків голосів.

Кандидатуру Путіна, як очікується, підтримають на передвиборчих з’їздах парламентські партії «Справедлива Росія – За Правду» та «Єдина Росія». Однак висунутися він може як самовисуванець, писав «Комерсант».

Для самовисування кандидату необхідно набрати щонайменше 300 тисяч підписів виборців, які мають представляти всі російські суб’єкти Федерації, включаючи окуповані території України, про анексію яких заявляв Кремль. Без підписів кандидатів на вибори можуть висунути партії, подані до третини регіональних парламентів чи Держдуми.