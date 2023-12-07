Байден звинуватив республіканців у «політичному шантажі» через провал допомоги Україні

Президент США Джо Байден поклав на Республіканську партію відповідальність за провал у Сенаті голосування за розгляд допомоги Україні.

«Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор», – написав Байден у мережі X уночі 7 грудня за часом Києва.

Перед тим американський президент наголошував, що «Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України до того, як піде на святкові канікули». За словами Байдена, якщо цього не зробити, «Путін отримає найбільший подарунок, на який міг сподіватися», а США «відмовляться від глобального лідерства».

6 грудня законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців на їхніх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

У перебігу голосування, яке мало б прокласти шлях до початку обговорення законопроєкту, голоси розділилися таким чином – 45 «за» і 48 – «проти», що означає, що виділення пакету у 110,5 мільярдів доларів не змогло отримати 60 необхідних голосів для початку розгляду документа. Саме з цього пакету допомоги понад 60 мільярдів доларів мали б бути виділені для України.

Палата представників, яка перебуває під контролем республіканців, схвалила законопроєкт щодо виділення грошей Ізраїлю, але не Україні, після чого демократи заблокували документ у Сенаті. На початку цього тижня директорка бюджетного управління Білого дому Шаланда Янґ надіслала лист до спікера Палати представників Майка Джонсона і повідомила, що в адміністрації США до кінця року закінчаться кошти для постачання Україні озброєнь і техніки.

Президент Володимир Зеленський 5 грудня в останній момент скасував свій виступ перед членами американського Сенату. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті миру США у Вашингтоні, закликав Конгрес якнайшвидше схвалити пакет допомоги Україні. Він заявив, що відстрочка у наданні Києву військової допомоги США підвищує ризик поразки України у війні з Росією.

Володимир Зеленський 6 грудня виступив по відеозв’язку перед лідерами «Групи семи». Він заявив про важливість згуртованості і підтримки України, і що РФ тільки й сподівається, що наступного року консолідація світу зруйнується.