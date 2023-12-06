Єрмак повідомив про «знакову зустріч» зі спікером Палати представників США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який перебуває з візитом у США, повідомив про «знакову зустріч» з республіканцем, спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.



«Запевнив, що Україна продовжить йти шляхом реформ. Подякував за підтримку Конгресу – вона життєво необхідна для України, і ми високо цінуємо її. Висловив надію, що вкрай важливі для захисту нашої держави ініціативи буде ухвалено», – написав він у телеграмі.



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який у складі української делегації перебуває в США, також наголосив, що Україна потребує подальшої допомоги США як фінансової, так і військової.



«Ось чому я звернувся до Конгресу США з проханням підтримати важливі рішення для України. Наголосив, що швидкість просування українських воїнів на полі бою залежить від швидкості забезпечення України зброєю. Я також запевнив, що Україна готова продовжувати впровадження всіх важливих реформ», – написав він у соцмережі Х, опублікувавши спільне фото з Майком Джонсоном.



Спікер Палати представників Конгресу США наразі зустріч з представниками української влади не коментував.

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Нині керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебувають з візитом в США. Ця поїздка відбувається на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.

5 грудня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.