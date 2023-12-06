Умєров у США: Сили оборони підійшли до третьої лінії оборони російської армії

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Сили оборони України підійшли до третьої лінії оборони армії Росії – про це він повідомив в інтерв’ю каналу Fox News під час поїздки до Сполучених Штатів.

За словами глави оборонного відомства, військові пройшли другу лінію оборони російської армії і перебувають перед третьою, а Україна має план війни на 2024 рік.

«Ми продовжуємо відновлювати територію. Були лінії оборони, ми вже пройшли через першу і другу і перебуваємо між другою та третьою», – сказав Умеров.

Крім того, міністр повідомив, що Україна має план з деокупації територій на наступний рік.

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«Ми маємо план. Ми деокупували 50% нашої (окупованої після повномасштабного вторгнення – ред.) території, завдаємо поразки Росії на нашій землі, відновили території, звільнили їх. І тепер є план на 2024 рік», – сказав Умеров.

Раніше у статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», що може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги «швидше за все, не буде глибокого та гарного прориву» проти сил РФ.

Президент України Володимир Зеленський після цього інтерв’ю зазначив, що не вважає ситуацію патовою, але визнав, що ситуація на полі бою залишається складною.

Водночас, зі слів і Залужного, і Зеленського випливає, що вони вірять у можливість українських військових провести успішний наступ у разі надання Україні достатньої кількості озброєнь та бойових літаків.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебувають з візитом в США. Ця поїздка відбувається на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.

5 грудня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.