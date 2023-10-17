Слідком РФ порадив Навальному знайти адвоката – після арешту трьох інших

Слідчий комітет РФ порадив опозиційному російському політику Олексію Навальному знайти адвоката після того, як трьох інших його захисників заарештували, а ще один виїхав із країни. Про це із зали суду пише російське видання «Медіазона».

Сьогодні у Ковровському міському суді почали розглядати позови Навального до колонії у Володимирській області РФ, де політик відбуває термін за звинуваченням у шахрайстві. Навального підключили по відеозв’язку – йому постійно вимикають звук і навіть трансляцію. Адвокатів політика на засіданні немає.

«Загалом, я не дуже розумію, що відбувається. Мого адвоката немає, решти всіх адвокатів немає, до мене ніхто не приходить», – сказав Навальний, почавши виступати із заявою. За словами політика, перед засіданням Слідчий комітет Росії повідомив йому, що плануються «слідчі дії», і порадив: «Якщо у вас немає адвоката, ви, будь ласка, вживіть якихось дій, щоб знайти адвоката», передає зміст документа Навальний.

«А які дії я можу вжити, коли я навіть не розумію, що з моїми адвокатами, до мене нікого не пускають, я повністю ізольований від інформації. І радіо навіть – завдяки вам персонально – я не маю. Навіть по радіо «Маяк» я не можу почути, що відбувається у нашій країні», – продовжив Навальний.

Напередодні четвертий адвокат Олексія Навального, Олександр Федулов, спочатку перестав виходити на зв’язок, а потім стало відомо, що він виїхав із Росії.

13 жовтня Басманний районний суд Москви заарештував трьох адвокатів Навального – Вадима Кобзєва, Ігоря Сергуніна й Олексія Ліпцера. Їх звинуватили в «участі в екстремістській спільноті», якою влада Росії вважає Фонд боротьби з корупцією Навального.

Справа безпосередньо пов’язана з професійною діяльністю адвокатів: слідство підозрює їх у тому, що вони «забезпечували регулярну передачу інформації між керівниками, учасниками екстремістської спільноти та Навальним, який тим самим продовжив здійснювати функції її лідера та керівника», перебуваючи в колонії.