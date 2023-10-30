У Росії засуджені політики оголосили одноденне голодування

У Росії декілька політиків, засуджених на реальні терміни позбавлення волі, 30 жовтня, як анонсувалося раніше, проводять одноденне голодування на підтримку Дня політичного ув’язненого.

Акцію на початку місяця запропонував опозиціонер Олексій Навальний. Крім нього, текст підписали Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Лілія Чанишева, Даніель Холодний та Вадим Останін. Крім того, до акції приєднався Михайло Крігер, випливає з його листа, який є у розпорядженні редакції Радіо Свобода. Усіх їх правозахисники визнали політв’язнями.

Декілька незалежних ЗМІ і журналістів 30 жовтня розмістили заставку з нагадуванням про день політичних ув’язнених у своїх каналах у соціальних мережах.

За підрахунками правозахисного товариства «Меморіал», у Росії зараз понад 600 осіб переслідуються через політичні погляди або релігійні переконання. З початку 2014 року їх кількість зросла у 15 разів, із 40 осіб, випливає з підрахунків організації. При цьому в організації визнають, що до їхнього моніторингу могли не потрапити сотні людей.

На момент публікації новини невідомо, чи всім політикам зі списку Навального вдалося сьогодні відмовитися від прийому їжі. Співробітники російських колоній зазвичай намагаються запобігти чи припинити такі акції. У часи СРСР відмова від їжі 30 жовтня могла каратися у в’язницях переведенням у штрафний ізолятор чи карцер.