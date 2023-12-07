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Суд у Москві продовжив арешт трьом адвокатам Навального

Адвокат Вадим Кобзєв на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу, 13 жовтня 2023 року
Адвокат Вадим Кобзєв на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу, 13 жовтня 2023 року

Басманний суд Москви продовжив до 13 березня арешт адвокатам російського опозиційного політика Олексія Навального: Вадиму Кобзєву, Ігорю Сергуніну й Олексію Ліпцеру. У Росії їх звинувачують в участі в екстремістській спільноті.

16 листопада всім трьом адвокатам заблокували банківські рахунки, включивши їх до списку Росфінмоніторингу, куди потрапляють люди, звинувачені в екстремізмі.

Вадима Кобзєва, Ігоря Сергуніна й Олексія Ліпцера звинувачують в участі в «екстремістській спільноті» – такою спільнотою влада Росії вважає штаби Навального і створений ним Фонд боротьби з корупцією.

Провину захисники заперечують. Правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» визнав арештованих адвокатів Навального політв’язнями.

13 жовтня адвокатів Навального затримали, після чого суд відправив їх до СІЗО на два місяці. Засідання пройшли у закритому режимі, оскільки процеси «стосувалися екстремістської спільноти» і розголошення могло загрожувати «безпеці учасників процесу».

Справа безпосередньо пов’язана з професійною діяльністю адвокатів – слідство підозрює їх у тому, що вони «забезпечували регулярну передачу інформації між керівниками, учасниками екстремістської спільноти і Навальним, який тим самим продовжив здійснювати функції її лідера й керівника», перебуваючи в колонії.

«Очевидно, що мета переслідування – залякати адвокатську спільноту і зробити так, щоб Олексій Навальний та інші обвинувачені й засуджені у політичних справах залишилися без кваліфікованої правової допомоги», – заявляли в «Меморіалі».

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