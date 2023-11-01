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Росія: «Меморіал» визнав арештованих адвокатів Навального політв’язнями

Адвокат Вадим Кобзєв на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу, 13 жовтня 2023 року
Адвокат Вадим Кобзєв на засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу, 13 жовтня 2023 року

У Росії правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» визнав заарештованих адвокатів опозиційного політика Олексія Навального політв’язнями.

Вадима Кобзєва, Ігоря Сергуніна й Олексія Ліпцера звинувачують в участі в «екстремістській спільноті» – такою спільнотою влада РФ вважає штаби Навального і створений ним Фонд боротьби з корупцією.

«Ми вимагаємо негайного звільнення Кобзєва, Ліпцера і Сергуніна, а також припинення незаконного переслідування адвокатів у Росії», – йдеться у публікації проєкту.

13 жовтня адвокатів Навального затримали, після чого суд відправив їх до СІЗО на два місяці. Засідання пройшли у закритому режимі, оскільки процеси «стосувалися екстремістської спільноти» і розголошення могло загрожувати «безпеці учасників процесу».

Справа безпосередньо пов’язана з професійною діяльністю адвокатів – слідство підозрює їх у тому, що вони «забезпечували регулярну передачу інформації між керівниками, учасниками екстремістської спільноти і Навальним, який тим самим продовжив здійснювати функції її лідера та керівника», перебуваючи в колонії.

«Очевидно, що мета переслідування – залякати адвокатську спільноту і зробити так, щоб Олексій Навальний та інші обвинувачені й засуджені у політичних справах залишилися без кваліфікованої правової допомоги», – йдеться у повідомленні «Меморіалу».

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