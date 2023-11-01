Росія: «Меморіал» визнав арештованих адвокатів Навального політв’язнями

У Росії правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» визнав заарештованих адвокатів опозиційного політика Олексія Навального політв’язнями.

Вадима Кобзєва, Ігоря Сергуніна й Олексія Ліпцера звинувачують в участі в «екстремістській спільноті» – такою спільнотою влада РФ вважає штаби Навального і створений ним Фонд боротьби з корупцією.

«Ми вимагаємо негайного звільнення Кобзєва, Ліпцера і Сергуніна, а також припинення незаконного переслідування адвокатів у Росії», – йдеться у публікації проєкту.

13 жовтня адвокатів Навального затримали, після чого суд відправив їх до СІЗО на два місяці. Засідання пройшли у закритому режимі, оскільки процеси «стосувалися екстремістської спільноти» і розголошення могло загрожувати «безпеці учасників процесу».

Справа безпосередньо пов’язана з професійною діяльністю адвокатів – слідство підозрює їх у тому, що вони «забезпечували регулярну передачу інформації між керівниками, учасниками екстремістської спільноти і Навальним, який тим самим продовжив здійснювати функції її лідера та керівника», перебуваючи в колонії.

«Очевидно, що мета переслідування – залякати адвокатську спільноту і зробити так, щоб Олексій Навальний та інші обвинувачені й засуджені у політичних справах залишилися без кваліфікованої правової допомоги», – йдеться у повідомленні «Меморіалу».