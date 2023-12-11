Росія: соратники Навального заявляють про зникнення опозиціонера

Увʼязнений російський опозиціонер Олексій Навальний вивезений з колонії, де відбував покарання, а його поточне місце перебування невідоме, повідомила його речниця Кіра Ярмиш 11 грудня.

Перед тим соратники Навального заявили, що не мають про нього новин упродовж шести днів. Опозиціонер був відсутній на кількох останніх судових засіданнях, на яких раніше він був присутній по відеозв’язку. Керівництво колонії пояснило це знеструмленням у пенітенціарному закладі.

Помічник Навального Леонід Волков заявив, що зникнення Навального – це «0% випадковості і 100% прямого ручного політичного управління з Кремля». «Для Путіна не секрет, хто його головний суперник на цих «виборах». І він хоче зробити так, щоб голос Навального не було чути. Тому кожний із нас має стати голосом Навального», – сказав Волков.

У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Соратники Навального 7 грудня, у день призначення дати президентських виборів у Росії, заявили про початок агітаційної кампанії проти обрання Володимира Путіна на новий термін. Про це оголосили в соцмережах Навального та створеного ним Фонду боротьби з корупцією.

У серпні 2023 року Московський міський суд визнав Навального винним у створенні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму та його фінансуванні, засудивши політика до 19 років колонії особливого режиму.

Навальний відбував у колонії суворого режиму у Володимирській області термін за звинуваченням у шахрайстві. У вересні 2023 року його як «невиправного» на рік перевели в єдине приміщення камерного типу – «найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів», писав він.

Політика понад 20 разів відправляли до штрафного ізолятора. Приводами були, наприклад, розстебнутий ґудзик або відмова мити паркан.