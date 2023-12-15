Навальний «відбув із Володимирської області» – соратники політика не можуть знайти його 10-й день

Російський опозиційний політик Олексій Навальний «відбув до виправної установи, розташованої за межами Володимирської області». йдеться у довідці Федеральної служби виконання покарань, зачитаній 15 грудня на засіданні Володимирського обласного суду – він розглядає позов Навального до адміністрації колонії.

У довідці, яку цитує Sota, повідомляється, що Навальний залишив колонію «відповідно до вироку Московського міського суду, що набрав законної сили, від 4 серпня 2023 року». «Про прибуття Навального буде повідомлено в рамках чинного законодавства», йдеться в оголошеному на суді документі.

Речниця політика Кіра Ярмиш також розповіла: адвокату Навального повідомили, що політик «відбув із Володимирської області». За версією Федеральної служби виконання покарань, це сталося 11 грудня.

«Я нагадаю, що адвокати не бачили Олексія із 6 грудня. Чому їм не давали зустрітися з ним, якщо Олексій був ще у виправній колонії №6, ми не знаємо», — написала Ярмиш.

Соратники Навального 6 грудня повідомили, що адміністрація колонії у Володимирській області не пустила адвоката до увʼязненого політика. Також Навального перестали підключати до засідання суду по відеозвʼязку з колонії, пославшись на технічні проблеми.

За однією з версій, зникнення звʼязку з політиком могло бути повʼязане з його переведенням до нової колонії. Телеграм-канал Baza, не уточнивши джерел своєї інформації, повідомив, що Навального етапували до Москви для проведення слідчих дій у новій кримінальній справі про вандалізм. Соратники Навального перевірили більшість московських ізоляторів у пошуках політика, але його там так і не знайшли.