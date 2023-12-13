У Росії вісім днів не можуть знайти Навального – соратники політика

Соратники російського опозиційного політика Олексія Навального перевірили більшість московських ізоляторів, але так і не знайшли цього вʼязня, заявив 13 грудня директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

«Версія «Бази» (російський телеграм-канал – ред.) про те, що Олексій у Москві та з ним проводяться слідчі дії, не знайшла підтвердження. Слідчі дії не проводять без адвокатів. Усі слідчі дії й так відбувалися у Володимирі. Вісім днів ми не знаємо, де Олексій Навальний», – повідомив Жданов у соцмережі Х.

Речниця політика Кіра Ярмиш додала, що чутки про те, що Навальний перебуває під наглядом лікарів, не підтверджуються.

«Зʼявилися також чутки, що Олексій перебуває під наглядом лікарів. Цим чуткам ми не віримо, і підтвердження ним у нас немає. Олексій уже три роки не отримує ніякої медичної допомоги, навіть у відвідинах стоматолога йому відмовляють уже понад рік», — написала Ярмиш.

11 грудня співробітники виправної колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області заявили, що Олексій Навальний у них більше не числиться. Куди його перевели, в колонії не повідомили. Перед цим до політика перестали пускати адвоката, а самого Навального перестали підключати до засідання суду по відеозвʼязку. 12 грудня телеграм-канал Baza, не уточнивши джерел своєї інформації, написав, що Навального етапували до Москви для проведення слідчих дій у новій кримінальній справі про вандалізм.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний увʼязнений з початку 2021 року. У серпні 2023 року Московський міський суд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про екстремізм. Зникнення політика може бути повʼязане з переведенням до нової колонії, де він відбуватиме покарання.