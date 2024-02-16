«Очевидно, він убитий Путіним» – Зеленський про Навального

Президент України Володимир Зеленський назвав російського лідера Володимира Путіна «цією істотою», коментуючи повідомлення про смерть за ґратами російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції», – сказав Зеленський у Німеччині на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем.

Сам Олаф Шольц наголосив, що «ще немає остаточного підтвердження, але ми виходимо з того, що з великою ймовірністю Навальний помер у російській вʼязниці».

«Це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним у Берліні, коли він лікувався в Німеччині від наслідків отруєння, спілкувався з ним про відвагу, якої вимагало його рішення повернутися до Росії. Нині він заплатив за це своїм життям. Ми добре знаємо, що це за режим. Той, хто критикує, хто виступає за демократію, має боятися за своє життя та свою безпеку. Тому ми вражені. Наші думки з його дружиною, його дітьми, його друзями, з його послідовниками. Це просто жахливо. І це знак, як Росія змінилася. На жаль, цей процес розпочався дуже давно, вона давно відійшла від демократії, це давно не демократія», – наголосив канцлер Німеччини.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.