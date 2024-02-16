Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії – влада

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

«У виправній колонії №3 засуджений Навальний О.О. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються», — йдеться у повідомленні пенітенціарної служби.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

14 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час увʼязнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Олексію Навальному було 47 років.

Олексія Навального увʼязнили у січні 2021 року, коли він повернувся до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Після цього суд замінив політику умовний термін реальним у справі «Ів Роше».

У березні 2022 року суд засудив Навального до девʼяти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збирання донатів та «неповагу» до суду.

У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі про організацію екстремістської спільноти. Спочатку політик перебував у виправній колонії 6 у Володимирській області. У середині грудня 2023 року Навального етапували до колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.