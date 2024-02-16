Навальний про Майдан, Крим, війну і Путіна: етапи долі «жорстоко вбитого Кремлем»

Усі світові медіа відреагували на повідомлення Федеральної служби виконання покарань Росії, що Олексій Навальний, найвідоміший російський опозиціонер, помер у колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному округу.

Навальному було 47 років. Він послідовно критикував політику президента Росії Володимира Путіна, у 2012 році створив Фонд боротьби з корупцією(ФБК), який зробив десятки детальних розслідувань незаконного збагачення російських олігархів, державних чиновників, керівників державних компаній, і самого Путіна.

Навальний вижив після спроби його отруєння нервово-паралітичною речовиною, і відновившись, у січні 2021 року, повернувся в Росію. Його затримали прямо в аеропорту. Після судів і висунення нових звинувачень, які опозиціонер заперечував і називав політично вмотивованими, Навального ув'язнили. Радіо Свобода склало коротку хронологію основних віх долі Олексія Навального із публікацій різних років.

Олексій Навальний, політичну діяльність розпочав 2004 року, заснувавши «Комітету захисту москвичів», який захищав права містян, що порушувалися під час масової розбудови Москви.

Навальний послідовно критикував корупцію у вищих ешелонах російської влади, придушення свобод та фальсифікацію результатів виборів.

У лютому 2011 року Навальний назвав правлячу в Росії партію «Единая Россия» «партією шахраїв і крадіїв». А вже в травні того року проти Навального відкрили кримінальну справу, яку західні медіа широко висвітлили як «помсту».

Олексій Навальний організовував і сам брав участь у багатьох масових акціях в Росії, які російська влада розганяла, а учасників затримувала.

У 2013-му політик балотувався на посаду мера Москви, але програв провладному кандидату Сергію Собяніну.

У січні 2014 року партія «Народний Альянс» на чолі з Навальним висловила підтримку учасникам української Революції гідності.

Від самого початку своєї громадської і політичної діяльності Олексій Навальний піддавався у Росії тиску та переслідуванню, зокрема і судовому.

Про окупацію Криму

28 травня 2015 року Олексій Навальний в ефірі програми Російської служби Радіо Свобода «Лицом к событию» (створеній спільно з «Голосом Америки») сказав, що «анексія Криму є порушенням Росією її зобов'язань згідно з Будапештським меморандумом і міжнародним правом», а також ударом по створеній Кремлем концепції «русского мира».

Проте, Олексій Навальний вважав, що простої можливості повернути Крим Україні немає. Його критикували за фразу, коли він відповідаючи на запитання «чий Крим?» під час одного інтерв'ю, сказав: «Крим — це не бутерброд», щоб його «туди-сюди повертати».

Фонд боротьби з корупцією і палаци Путіна

Фонд боротьби з корупцією був заснований Олексієм Навальним у 2011 році.

Наведемо кілька найрезонансніших його розлідувань:

«Він вам не Дімон. Палаци, яхти, виноградники – таємна імперія Дмитра Медведєва»

«Чайка». Про генпрокурора Росії Юрія Чайку

«Засекречені мільярди прем’єра Мішустіна»

Усього ФБК створив сотні резонансних відео-розслідувань. Найбільше переглядів набрало відео про палац Путіна в Криму.

ФБК був визнаний спочатку «іноземним агентом» в Росії, потім – «екстремістською організацією» і ліквідований за рішенням суду.

31 серпня 2021 року організація «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК), заснована опозиціонером Олексієм Навальним припинила існування як юридична особа.

Отруєння

20 серпня 2020 року Олексій Навальний летів із російського міста Томська до столиці країни Москви. На борту літака йому стало зле, пілот екстрено посадив лайнер в Омську. Там політика госпіталізували в стані коми.

Через два дні після екстреної посадки літака родичам Навального вдалося домогтися перевезення опозиціонера в закордонну клініку.

Політика відправили на лікування до Берліна. Там в його організмі знайшли сліди нервово-паралітичної бойової отруйної речовини, схожої на «Новачок», яким були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка Юлія у британському місті Солсбері.

Повернувся у Росію. Арешт

Наприкінці серпня 2021 року Олексій Навальний закликав країни Заходу запровадити санкції проти Володимира Путіна, бізнесменів із його оточення та членів їхніх родин. У статті, опублікованій у трьох великих західних виданнях, британській The Guardian, французькій Le Monde і німецькій Frankfurter Allgemeine, Навальний перерахував п’ять заходів, які, на його думку, допоможуть боротьбі з режимом Путіна та корупцією в світі.

У січні 2021 року Олексій Навальний оголосив про свій намір повернутися в Росію, після шести місяців перебування в Німеччині, де він відновлювався після отруєння.

Навальний навів докази, що за його отруєнням стоїть Кремль. Російська влада попередила, що заарештує Навального, якщо він повернеться.

В аеропорту «Шереметьєво» зустрічати російського опозиціонера прийшли кілька тисяч людей. Їх почали затримувати, а самого Навального арештували одразу, як він пройшов прикордонний контроль.

Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно повідомила, що затримала політика «...за багаторазові порушення випробувального терміну», і що до суду він перебуватиме під вартою.

«Палац для Путіна» і заклик до протестів

19 січня 2021 року ФБК, уже після затримання Олексія Навального в аеропорту, опублікував розслідування про палац Путіна в Криму. Завершується воно закликом виходити на акції протесту проти корумпованої влади.

У розслідуванні стверджується, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас на узбережжі Чорного моря була побудована в 2010 році, її вартість становить близько 100 мільярдів рублів, на її території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст «для підходу до чайного будиночка», тунель для спуску з палацу до моря, кімната для стриптизу...

В цей час уже в понад сотні російських містах тривали акції на захист затриманого Навального. У них взяли участь сотні тисяч людей. Вони скандували: «Путін – злодій», «геть царя», «Навальному – свободу».

Російські силовики розганяли акції силою, майже 3,5 тисячі учасників протестів були затримані. Правозахисники заявляли, що серед затриманих опинилися близько двох сотень неповнолітніх. Дії російської влади проти демонстрантів засудили політики на Заході і правозахисні організації.​

Вироки

Симоновський суд Москви на засіданні 2 лютого 2021 року ухвалив рішення відправити Олексія Навального в колонію, задовольнивши відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном у 3, 5 роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він нібито порушив умови випробувального терміну.

Від моменту затримання Олексія Навального в аеропорту «Шереметьєво», коли він повернувся в Росію з Німеччини, де лікувався після отруєння, російська прокуратура висувала проти Навального все нові і нові звинувачення, а суди виносили вироки з більшими термінами ув'язнення.

Навальний усі звинувачення заперечував, а рішення судів називав політично вмотивованими.

16 березня 2022 року Олексій Навальний виступив із останнім словом на черговому виїзному засіданні Лефортівського суду Москви у виправній колонії №2 у місті Покрові Володимирської області Росії.

Навальний, зокрема, заявив, що наслідком вторгнення російських військ до України «буде розвал, розпад» Росії. За його словами, війну розв’язала «група божевільних дідів», яким «не шкода нікого і нічого».

Війну розв’язала «група божевільних дідів», яким «не шкода нікого і нічого»

Навальний закликав до щоденних протестів проти вторгнення Росії в Україну, заявивши, що Росія не може стати «нацією наляканих мовчазних людей».

У твітері 2 березня 2022 року він Кремля назвав президента Володимира Путіна «шаленим царем» .

«Все має ціну і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше немає кому. Давайте не «бути проти війни». Давайте боротися проти війни», – закликав Навальний.

У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив опозиціонера Олексія Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму вже у справі про «екстремізм».

Ямал. Смерть

У грудні 2023 року з'явилося повідомлення, що Навальний зник із місця відбування покарання. Де він і що з ним не знали 19 днів.

Але 25 грудня речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила, що опозиціонера перевезли до виправної колонії № 3 «Полярний вовк» у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

«Ми знайшли Олексія Навального… Сьогодні (25 грудня – ред.) його бачив адвокат. Олексій у порядку», – написала Ярмиш.

Селище Харп (у перекладі з ненецької «Північне сяйво») розташоване у відрогах гір Полярного Уралу, на річці Собі, за 60 кілометрів на північ від полярного кола. За 30 кілометрів від Харпа розташоване місто Лабитнангі, де у колонії 5 років перебував український політв’язень Олег Сенцов.

Літо у Харпі коротке, прохолодне і хмарне, а зими – довгі, холодні і вітряні. Протягом року температура зазвичай коливається від 26 - 38 градусів морозу взимку, до 18 градусів тепла влітку.

Колонія «Полярний вовк» призначена «для особливо небезпечних рецидивістів». У ній свого часу частину терміну відбував бізнес-партнер Михайла Ходорковського Платон Лебедєв, засуджений у справі ЮКОСа.

16 лютого 2024 року управління Федеральної служби виконання покарань Росії повідомило, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Згідно з повідомленням відомства, Навальний відчув себе зле після прогулянки і практично одразу знепритомнів.

Лікарі швидкої допомоги, що прибули, не змогли реанімувати ув'язненого. ФСВП направляє комісію до колонії, де утримувався і помер Навальний.

Причина смерті наразі невідома.

Прокремлівський телеканал RT повідомив: у Навального відірвався тромб.

Я хочу, щоб Путін , усе його оточення, путінський уряд знали, що вони понесуть покарання за те, що вони зробили з нашою країною і моїм чоловіком

Дружина Навального – Юлія, сказала, що вона не знає, «чи може довіряти російським державним джерелам щодо смерті її чоловіка, оскільки Путін та його оточення завжди брешуть».

«Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.), усе його оточення, путінський уряд знали, що вони понесуть покарання за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і моїм чоловіком. І цей день настане дуже скоро», – заявила Юлія Навальна під час виступу з трибуни Мюнхенської конференції з безпеки.

Вона закликала світову спільноту «згуртуватися і перемогти зло, жахливий режим, який зараз у Росії».

У Юлії і Олексія Навальних двоє дітей.

Путін «не пробачив мені, що я вижив», – сказав Олексій Навальний під час одного з судових засідань.

У світі проходять спонтанні акції скорботи.