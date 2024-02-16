Навальний «жорстоко вбитий Кремлем» – президент Латвії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс став першим іноземним лідером, який прокоментував повідомлення про смерть за ґратами російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Хоч що б ви думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Мої співчуття родині та друзям», – написав глава держави в мережі Х.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.

Олексія Навального увʼязнили у січні 2021 року, коли він повернувся до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Після цього суд замінив політику умовний термін реальним у справі «Ів Роше».

У березні 2022 року суд засудив Навального до девʼяти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збирання донатів та «неповагу» до суду.

У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі про організацію екстремістської спільноти. Спочатку політик перебував у виправній колонії 6 у Володимирській області. У середині грудня 2023 року Навального етапували до колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.