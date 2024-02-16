«Ми їм цього ніколи не пробачимо» – Туск про Навального

Польські лідери відреагували на повідомлення про смерть за ґратами російського опозиціонера Олексія Навального.

«Олексію, ми тебе ніколи не забудемо. І ми їм цього ніколи не пробачимо», – так у мережі X відреагував на смерть Навального премʼєр Польщі Дональд Туск.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у цій же соцмережі опублікував фото Навального і теж коротко прокоментував смерть російського опозиціонера: «Я сумую разом із демократами в Росії та за її межами, для яких він є героєм».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.