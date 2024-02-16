«Очевидно, він убитий Путіним». Як в Україні та світі реагують на смерть Навального

Радіо Свобода зібрало реакції українських та світових політиків на повідомлення Федеральної служби виконання покарань Росії про раптову смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні відреагував так: «Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити, і лише у співпраці»

16 лютого 2024 року управління Федеральної служби виконання покарань повідомило, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Згідно з повідомленням відомства, Навальний відчув себе зле після прогулянки і практично одразу знепритомнів.

Лікарі швидкої допомоги, що прибули, не змогли реанімувати ув'язненого. ФСВП направляє комісію до колонії, де утримувався і помер Навальний. Причина смерті наразі невідома.

Прокремлівський телеканал RT повідомив: у Навального відірвався тромб.

Телеграм-канал SOTAvision публікує вчорашнє відео Олексія Навального на засіданні Коврівського суду з відеозв'язку з колонії. На кадрах ув'язнений виглядає здоровим та жартує.

Реакція світу

Одним із перших міжнародних лідерів, який відреагував на смерть російського опозиційного політика став президент Латвії Едгар Рінкевичс.

«Хоч що б ви думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Мої співчуття родині та друзям», – написав глава держави в мережі Х.

Він був щойно жорстоко вбитий Кремлем

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав те, що сталося величезною трагедією.

«Будучи найзатятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність», – йдеться в повідомленні Сунака в соцмережі X.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соц мережі X написала: «Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу. Похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим».

Режим у Кремлі є режимом вбивць

У коментарі Радіо Свобода Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила:

«Ми знаємо, що режим у Кремлі є режимом вбивць, в основному, який буде переслідувати своїх ворогів, як вони це розуміють, переслідувати людей різні погляди на розвиток Росії та їхні стосунки з рештою світу, і вони шукатимуть своїх ворогів, так званих ворогів, я б сказав, демократичних людей, не лише всередині Росії, а й за її межами. Отже, ми це знаємо».

Як реагують в Україні?

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Німеччині з візитом відреагував на повідомлення про смерть Олексія Навального прямо під час прес-конференції із канцлером Олафом Шольцем.

«Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише у співпраці.

Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно – він вбитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого», – сказав Володимир Зеленський на прес-конференції у Берліні.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у телеграмі, що «Путін боїться будь-якої конкуренції».

Народний депутат України, член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко написав у телеграмі, що якщо смерть російського опозиціонера не допоможе перемозі України, то на це не варто звертати уваги.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соціальній мережі Х, що «Олексій Навальний став одним із імен у довгому списку критиків, убитих Путіним».

«Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний – це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих Путіним.

Після кожного вбивства було обурення, але зрештою Путіну це вдалося зійти з рук, і світові лідери знову потиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей.

Сьогодні деякі голоси продовжують закликати до того, щоб Путіна почули та домовилися з ним. Пора покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті винести урок», – написав Кулеба у соцмережі Х.

У коментарі Радіо Свобода керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко розповів, що смерть Навального в Росії ніяк інакше як вбивством вважати не можна.

Це країна-терорист, яка вбиває що своїх внутрішніх ворогів, що намагається тероризувати весь зовнішній світ

«У Росії по-іншому не буває. Це країна-терорист, яка вбиває що своїх внутрішніх ворогів, що намагається тероризувати весь зовнішній світ. Тому те, що відбувається з політичними опонентами ну інакше як вбивством назвати не можна.

Це терористичні практики, до яких режим… ну не власне Путіна – ми трошечки спрощуємо, коли говоримо, що це мовляв все відбувається через те, що при владі Путін. Це все відбувається через те, що такою є Росія, такою є її історична дика антилюдська традиція.

Найстрашніше в тому, що суспільство в Росії на превеликий жаль дуже повільно чи взагалі не змінюється. І ментально воно залишається отаким самим антидемократичним, якимось архаїчним, якимось таким, яке не хоче розвиватися, якому добре бути в такому якомусь законсервованому вигляді», – сказав колишній міністр закордонних справ України.

На думку Володимира Огризка, факт смерті головного опозиціонера Росії навряд вплинуть на внутрішню політичну ситуацію у РФ.

«Я думаю, що жодним чином не вплине. Те, на чому стоїть російський режим від самого моменту свого походження: всі всіх бояться, а тому брешуть. І собі, і іншим. Тому, я думаю, що це буде новина на один день.

Думаю, що на оцей глибинний «московско-русский народ» це жодним чином не вплине

Звичайно, що російська псевдо-ліберальна опозиція на заході почне кричати. Це само собою це зрозуміло. Але вона не представляє нічого крім самих себе.

Це купка людей, серед них звичайно може знайдеться 5-10-20 людей з адекватними поглядами, але оскільки вони на ситуацію в Росії не впливають жодним чином, це залишиться лише зовнішніми проявами.

Думаю, що на оцей глибинний «московско-русский народ» це жодним чином не вплине».

Ще один ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у соцмережі Х написав, що смерть Навального «удар по легитимації виборів».