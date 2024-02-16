«Ми продовжимо доносити чесну журналістику до російського народу» –президент Радіо Свобода після смерті Навального

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус виступив з заявою після повідомлення про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального у тюрмі.

«Сьогоднішній світ став темнішим без світла Олексія Навального, який боровся за демократичні цінності, особливо за право росіян вільно висловлювати свою думку без страху – цінності, які RFE/RL відстоює вже понад сім десятиліть», – йдеться у його заяві.



«Вшановуючи пам'ять Олексія, ми продовжимо боротися з російською дезінформацією і доносити чесну, незалежну журналістику до російського народу», – додав Стівен Капус.

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Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.