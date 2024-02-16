«Жорстокість є ознакою слабкості»: Дуда відреагував на смерть Навального

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родині російського опозиціонера Олексія Навального, про смерть якого стало відомо 16 лютого.

«Олексій Навальний – чергова жертва кремлівського режиму. Але ця жорстокість є ознакою слабкості. Путінізм врешті-решт пройде, і спадщина Навального візьме гору. Висловлюю співчуття родині» – написав у мережі X Анджей Дуда.

Водночас маршалок Сейму Польщі Шимон Головня зазначив, що «злочинець убив політв’язня і найбільший символ спротиву проти його бандитського режиму»

«Дружині, родині та близьким убитого висловлюю глибокі» – зазначив політик у мережі X.

Генеральний прокурор Польщі Адам Боднар, своєю чергою наголосив, шо Навальний протягом останніх років «вів боротьбу з путінським режимом за справедливість і свободу надихала і була приклади найвищої самопожертви».

«Навальний протягом останніх років з путінським режимом за справедливість і свободу надихала і була приклади найвищої самопожертви. Сьогодні (16 лютого – ред.) ми дізналися, що в ім’я цієї боротьби Олексій Навальний заплатив найвищу ціну. Його мужність у боротьбі з безжалісною, жорстокою системою влади і його непохитне прагнення до правди були прикладом для всіх нас. Його смерть - велика втрата, але послання, яке він залишив після себе залишитися в силі – прагнення до свободи і демократії – залишиться вічним», – написав у мережі X генеральний прокурор Польщі.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.