Байден відреагував на смерть Навального і закликав продовжувати фінансувати Україну

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального «нагадує американцям про те, що стоїть на кону», зазначив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

«Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.). Від його злочинів», – сказав Байден.

Президент США нагадав, що Сенат більшістю голосів проголосував за законопроєкт щодо допомоги Україні. Далі він додав, що «історія спостерігає за Палатою представників і якщо США не зможуть підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього». Байден сказав, що «це увійде в історію і матиме величезні наслідки».

«Час йде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним», – заявив президент США.

«Путін вбиває людей не тільки за межами Росії, а й самих росіян. Навальний вірив у Росію і захищав ті цінності, які протилежні тому, що символізує Путін», – наголосив Байден.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.