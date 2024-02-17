Зеленський на Мюнхенській конференції: «зло ніколи не переможе, якщо сили добра об’єднані і діють разом»

Президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Зеленського, «чим довше триватиме війна в Україні, тим більші зміни провокуватиме Росія у світі».

«Як довго світ дозволятиме Росії бути такою. Це головне запитання сьогодні. Чим довше ця російська агресія буде тривати, тим більшими будуть зміни, які вона провокує. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу», – заявив президент.

За його словами, «Україна похитнула міф Росії про те, що вона може захопити будь-яку країну за кілька днів, а також міф про Україну як про якусь нереальну державу».

«Зло ніколи не переможе, якщо сили добра об’єднані і діють разом», – наголосив Зеленський.

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції український лідер також зазначив, що «Росія, яка не поважає правила світової безпеки, має залишитися в минулому».

«24 лютого могло позначити кінець світу таким, яким ми його знаємо, світу правил, правил, які покликані захищати життя. Наш спротив за підтримки наших партнерів призупинив знищення цієї системи, світового порядку, заснованого на правилах. 2024 рік повинен стати часом повного відновлення світопорядку, заснованого на правилах. Не правила, які визначають світове життя, повинні залишитися в минулому, але радше така Росія, яка не поважає правила, повинна залишитися в минулому. І ми можемо забезпечити це, не лише роблячи щось але роблячи все, що є потрібним», – сказав Зеленський.

60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, яка є міжнародною платформою для обговорення політики міжнародної безпеки, розпочалася 16 лютого у готелі Bayerischer Hof і триватиме до 18 лютого.

До Мюнхена приїхали лідери кількох десятків держав і урядів, парламентcькі делегації, міністри оборони та закордонних справ, очільники міжнародних організацій, науковці, експерти, представники громадянського суспільства та лідери бізнесу.

Уряди Росії та Ірану не запрошували на зустріч.

Українська делегація, виступаючи на різних майданчиках конференції, має намір говорити про посилення ролі Європи у самообороні, обороні України і нарощуванні оборонно-промислового співробітництва, а також про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО.

Загалом на полях Мюнхенської безпекової конференції представники України беруть участь у більш як восьми дискусіях на різних рівнях – на рівні міністрів оборони, закордонних справ, прем’єр-міністрів, генерального секретаря НАТО, двопартійних американських делегацій.