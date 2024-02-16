Макрон: майбутнє Європи не може залежати від американських виборів

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи безпекові угоди його країни, Німеччини та Британії з Україною, заявив, що майбутнє Європи не може залежати від американських виборів.



«Ці угоди доповнюються на європейському рівні. Там є вже 50 млрд євро. Це дає більше видимості і підтримки. Ми маємо адаптувати ці зусилля до інтенсивності і до строків. Сьогодні ми можемо тільки радіти американській позиції з початку війни, яка підтримує Україну разом з європейцями. Але ця війна триває на європейському континенті. Ми маємо адаптуватися до всіх сценаріїв, тому що майбутнє Європи не може залежати від американських виборів», – сказав на пресконференції Макрон, коментуючи перші три безпекові угоди.

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що перші три угоди – з Британією, Німеччиною та Францією – додають впевненості.

«Додають мені як президенту впевненості, що ми не наодинці. Я дуже радий, що Британія, Німеччина та Франція з нами, з дуже конкретними речами, які зафіксовані», – сказав він, зазначивши, що ці угоди – не є альтернативою США.

«Ми всі разом. І цей союз США, Європи – Британії, Німеччини, Франції нам дуже потрібен, щоб перемогти РФ. Вірю, що ці угоди дадуть поштовх, щоб США в такий момент все ж таки пріоритезували допомогу Україні, а не виборчому процесу. Я впевнений, що президент на нашому боці», – додав Зеленський.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

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Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.