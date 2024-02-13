«Ціна бездіяльності зростає з кожним днем». Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні.

«Я вітаю двопартійну коаліцію сенаторів, які об’єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників невідкладно приступити до її ухвалення. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Вже зараз ми бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу», – йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

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Байден зауважив, що є ті, хто ставить американське лідерство під сумнів.

«Є люди, які кажуть, що американське лідерство і наші альянси і партнерства з країнами по всьому світу не мають значення. Якщо ми не виступимо проти тиранів, які прагнуть завоювати або розділити територію своїх сусідів, наслідки для нацбезпеки США будуть значними. Наші союзники і супротивники візьмуть це до відома. Настав час Палаті представників вжити заходів і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його», – наголосив президент США.

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13 лютого Сенат США остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.