Зеленський і Кулеба подякували сенаторам США за підтримку допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру демократичної більшості Чаку Шумеру і республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та «всім сенаторам США», які підтримали продовження допомоги Україні.

«Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну. Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу», – написав глава держави в мережі Х.

«Цей сигнал непохитної двопартійної підтримки дуже потрібний і цінується. Ми очікуємо подальших кроків для протидії російській агресії, наближення справедливого миру в Україні та підтримки міжнародного порядку, який допомогли встановити Сполучені Штати і який захищає всіх американців та інші вільні нації», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пізно ввечері 12 лютого різко розкритикував пакет, висловивши сумнів щодо його проходження в палаті. Республіканець Джонсон заявив, що пропонований законопроєкт не містить положень про безпеку кордону США, і назвав його «мовчазним щодо найгострішої проблеми, з якою стикається країна», пише агентство AP. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент-демократ Джо Байден зможе його підписати і він почне діяти.