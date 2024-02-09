Шольц і Байден проведуть переговори про допомогу Україні на тлі подій в Конгресі США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 9 лютого проведе переговори у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом в період зростаючого занепокоєння в Європі щодо здатності Білого дому вийти з глухого кута в Конгресі, який блокує нову допомогу Україні для її протидії російській агресії.

Шольц прибув до Вашингтона з готовністю посилити аргумент, який Байден наводить вже кілька місяців: перемога Росії в Україні ставить під загрозу Захід і його союзників.

Він також прагне наголосили, що Німеччина продовжує надавати потужне фінансування Україні, попри бюджетні обмеження.

На порядку денному також буде ескалація напруженості на Близькому Сході, де триває війна Ізраїлю проти «Хамасу», визнаного ЄС та США терористичною організацією.

Як зауважує Reuters, спільна пресконференція Бадена та Шольца не планувалася.

Напередодні свого візиту до Вашингтона для переговорів з президентом Джо Байденом Олаф Шольц закликав Європейський Союз та США «зробити більше» для допомоги Україні.

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».