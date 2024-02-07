Палата представників США відхилила окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю

Палата представників Конгресу США 6 лютого відхилила окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю у розмірі 17,6 мільярдів доларів.



Голосування відбулося 250 голосами проти 180 – для ухвалення закону цього не вистачило, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів. Проти документа проголосували 166 демократів і 14 республіканців.

Білий дім виступив проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України, в адміністрації Байдена попереджали, що президент застосовує вето щодо цього законопроєкту.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше заявляв, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

Сенат США 4 лютого оприлюднив довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю й іншим союзникам США, але документ наштовхнувся на опозицію з боку республіканців.

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Відомі республіканці, включно з експрезидентом Дональдом Трампом і спікером Палати представників Майком Джонсоном висловилися проти законопроєкту.

Президент США Джо Байден 4 лютого закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.



«Тепер рішення мають ухвалити республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я ухвалив своє рішення. Я готовий вирішити проблему… Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», – сказав Байден.