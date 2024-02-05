США: сенатори оприлюднили законопроєкт щодо кордону та допомоги Україні, Джонсон оголосив його «мертвим»

Американські сенатори 5 лютого оприлюднили довгоочікуваний пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США, але він швидко наштовхнувся на опозицію з боку республіканців у Палаті представників.



Ця пропозиція може стати найкращим шансом для президента Джо Байдена надати Україні допомогу у воєнний час – головну зовнішньополітичну мету, яку поділяють як провідний демократ Сенату, сенатор Чак Шумер, так і провідний республіканець, сенатор Мітч Макконнелл.

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Але спікер Палати представників Майк Джонсон заявив у соціальних мережах, що документ «помре по прибуттю», якщо потрапить до Палати представників.

«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент. Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, він буде мертвим по прибуттю», – написав він у соцмережі Х.

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Водночас президент США Джо Байден 4 лютого закликав Конгрес якнайшвидше схвалити двопартійну угоду про національну безпеку.



«Тепер рішення мають прийняти республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я прийняв своє рішення. Я готовий вирішити проблему…Я закликаю Конгрес об’єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон», – йдеться у заяві Байдена.

2 лютого, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. Йдеться про нові повноваження щодо обов’язкового закриття кордону, якщо щоденний перетин кордону перевищує 5 000 осіб на день, реформу системи надання притулку, прискорену процедуру розгляду заяв та припинення практики затримання та звільнення мігрантів.



Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроєкт на кілька місяців.

3 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 мільярдів доларів. Він твердить, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю». Білий дім виступив проти поданого в Палаті представників американського Конгресу законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України.