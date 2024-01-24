У Пентагоні назвали виклики, з якими може стикнутися Україна через відсутність додаткової допомоги

У Міністерстві оборони США назвали виклики, з якими може стикнутися Україна, якщо найближчим часом не отримає більше військової допомоги.



«Очевидно, що постійний брак фінансування змусив нас призупинити вилучення додаткових одиниць з наших запасів, зважаючи на наслідки для нашої власної військової готовності. І це, звичайно, заважає нам задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи такі речі, як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, перехоплювачі протиповітряної оборони», – розповів на брифінгу речник Міноборони США Пет Райдер.



Крім того, за його словами, без додаткового фінансування США не можемо надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб, допомагати підтримувати в робочому стані вже надані системи.



Тому Пентагон продовжить тісно співпрацювати з Конгресом і закликатиме до якнайшвидшого надання додаткового фінансування.



«Те, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну і ліквідувати Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не дінеться. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати підтримку на тому рівні, на якому ми її надаємо, тим краще не лише для України, але й для міжнародної спільноти», – додав Райдер.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

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Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 11 січня заявив, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.