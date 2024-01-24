Українські війська непокояться через брак боєприпасів – Пентагон

Українські сили на передовій звітують своїм командирам про обмеженість у ресурсах і роблять запит на більшу кількість боєприпасів.Про це за підсумками 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

«Ми чули повідомлення від українського уряду - Міністерства оборони та Генерального штабу – про те, що вони мають занепокоєння, що підрозділи не мають запасів боєприпасів, які вони вимагають, і це одна з причин, чому ми зосереджуємося на необхідності відповідати на запитання Конгресу, щоб вони могли просунутися щодо рішення схвалити додатковий документ», – заявила посадовиця, коментуючи затримки виділення допомоги з боку США.

Чиновниця Пентагону водночас наголосила, що потужності власного оборонпрому задля задоволення українських потреб намагаються посилити європейські країни.

«Ми почули принаймні від трьох дуже великих європейських країн, як вони співпрацюють зі своєю оборонною промисловістю… для розширення виробництва боєприпасів зокрема. Тож вони активізуються, щоб допомогти надати Україні необхідні можливості. Таким чином, було усвідомлення того, що Сполучені Штати зараз все ще працюють над отриманням цієї додаткової допомоги, щоб ми могли планувати бути частиною цього на рівні, на якому ми були в минулому. Але це був коаліційний підхід і рішучість працювати разом, щоб досягти тієї чисельності, яка потрібна українцям для їхніх нинішніх операцій», – наголосила Волландер.

Помічниця міністра оборони США також зауважила, що «конфлікт не вщух, і його інтенсивність залишається високою через активність Росії», й це на тлі менших пакетів військової допомоги Україні, аніж на початку 2023-го.

«Українці повідомили, що вони вдячні за це постійне надання можливостей. Але вони повідомили, що зміна темпу та обсягу пакетів PDA (Presidential Drawdawn Authority – ред.) восени вплинула на їх планування та роботу», – зазначила представниця Пентагону.

Відповідаючи на запитання журналістів про обхідні шляхи, зважаючи на затримки схвалення фінансування на 2024-й рік Конгресом, Волландер зазначила, що через його відсутність нині «ми не можемо надіслати нові можливості».

«Ми можемо виконати нинішні контракти. 2024-го року вони значні. Але сума, яку ми могли б надати Україні, не відповідала би об’ємам, які ми змогли надати Україні відтоді, як Конгрес вперше щедро надав Україні підтримку у 2022 році», – резюмувала посадовиця Міноборони США.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

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Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 11 січня заявив, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.