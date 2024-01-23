Між Україною і Словаччиною немає парламентського діалогу – депутат Ради перед візитом Фіцо

Керівник депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських звʼязків зі Словацькою Республікою Анатолій Костюх висловив жаль через те, що між країнами відсутній парламентський діалог. Про це він сказав Радіо Свобода перед запланованим на 24 січня візитом до Ужгорода премʼєра Словаччини Роберта Фіцо.

«Я як голова міжпарламентської групи звернувся до Петера Пеллегріні (спікера парламенту Словаччини – ред.), щоб вони так само утворили дзеркальну групу дружби з Україною, і ми налагодили якусь співпрацю. Поки що відповіді я не отримав. Це, до речі, великий мінус, тому що між урядовими зустрічами, як тепер буде в Ужгороді, мала би працювати міжурядова комісія, парламентська дипломатія мала б існувати і працювати якісно», – сказав депутат Костюх (фракція «Слуга народу»).

За словами Андрія Костюха, до позачергових виборів у Словаччині, які відбулися восени 2023 року, контакти між парламентаріями сусідніх держав були «чудовими».

«Вони цікавилися нашим законодавством, намагалися зрозуміти наш устрій, аби покращити умови перебування переселенців-громадян України. І ми їздили по центрах, де розміщувалися переміщені особи, пропрацьовували з ними механізми, як допомогти повернутися частині наших громадян. Після виборів цього діалогу не стало», – нарікає Анатолій Костюх.

Роберт Фіцо та його партія прийшли до влади у Словачичні за результатами парламентських виборів. Відтоді він заявляв, що Україні не місце в НАТО і згорнув військову допомогу, хоча така співпраця триває на рівні словацького бізнесу.

Анатолій Костюх не очікує, що риторика Фіцо зміниться, але закликає впроваджувати нову прагматичну політику щодо сусідів. Зокрема, довести український автобан, дорогу Київ – Чоп до кордону зі Словаччиною, розширити пункти пропуску, розвʼязати питання з коліями залізниці, які йдуть до Словаччини (ідеться про різницю стандартів ширини колії), збільшити товарообіг.