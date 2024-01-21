Зеленський анонсував «нові важливі перемовини» і «більше взаємодії» з ЄС і найближчими сусідами

Президент Володимир Зеленський анонсував «більше взаємодії і нову комунікацію, нові важливі перемовини» з Європейським союзом і найближчими сусідами України.
«Ми вже визначили наші, українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання – і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрям – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 21 січня, не навівши подробиць.
Він також сказав, що від початку цієї доби на фронті було близько 60 боїв, «найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, південь нашої держави».
«За один цей день російські нелюди обстріляли понад сто міст, містечок, наших українських сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини й Сумщини до Миколаївщини та Кіровоградської області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких», – сказав Зеленський.
Він висловив упевненість у тому, що Росія буде притягнута до відповідальності за такі дії.
«Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами – і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними», – додав президент.
Наступного тижня, як очікується, в Ужгороді відбудуться переговори між прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Напередодні зустрічі Фіцо заявив, що скаже українському прем’єру про те, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».
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