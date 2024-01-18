Зеленський: дипломати мають «активізуватися», щоб посилити реакцію партнерів на обхід Росією санкцій

Україна продовжує роботу з країнами-партнерами щодо санкцій проти Росії, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 січня.

«Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії. Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема, ракети», – заявив він.

Зеленський вказав на те, що в усіх російських ракетах є десятки «критично важливих» складових закордонного виробництва, в тому числі західними компаніями.

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«Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі», – додав президент.

За висновками останнього дослідження Київського інституту економіки та Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола, за січень-жовтень 2023 року російський імпорт військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів, що лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згідно з інформацією Національного агентства із запобігання корупції, 72% виявлених компонентів російської зброї виготовлені США, 6% – Швейцарією, 5% – Японією, 4% – Китаєм, від 1 до 3% – Німеччиною, Нідерландами, Великою Британією, Тайванем тощо.