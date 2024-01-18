Приклад Британії надихнув низку країн прискорити підготовку безпекової угоди з Україною – Кулеба

Країни, які готові наслідувати приклад Великої Британії і підписати угоду щодо безпекової співпраці з Україною, вже є, але наразі їх не розголошують – про це розповів міністр закордонних справ Денис Кулеба в ефірі національного телемарафону 18 січня.

«Є вже такі країни, не розкриватиму сюрприз. Але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн максимально прискорити переговори щодо такої домовленості і робити цю домовленість більш потужною, ніж планували спочатку», – розповів він.

Відтак, за оцінкою Кулеби, угода, підписана Володимиром Зеленським та Ріші Сунаком, не лише важлива сама по собі, а й дала «потужний імпульс» іншим державам.

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«Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання», – пообіцяв голова МЗС.

Сьогодні ж Володимир Зеленський повідомив, що він та президент Франції Еммануель Макрон доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії між двома країнами.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.