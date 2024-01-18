Франція поставить Україні шість САУ Caesar найближчими тижнями – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом Франція поставить Україні шість САУ Caesar і виготовить 72 додаткові установки в 2024 році.

«Я вдячний нашим французьким партнерам і міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні сили. Артилерійська коаліція націлена на вирішення цієї проблеми. Ми повинні посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла», – написав Умєров у фейсбуці.

Сьогодні в Парижі проходить зустріч у рамках «артилерійської коаліції» для України. Умєров, за даними Міноборони, бере в ній участь дистанційно.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, під час якої «подякував за запуск ініціативи «артилерійська коаліція» і за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем «Цезар» у 2024 році й боєприпаси до них», повідомила пресслужба голови держави.

«Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на полі бою й інші оборонні потреби України. Зокрема, пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення української системи ППО», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Офісу президента, Зеленський і Макрон доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України і прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

Ініціатива «артилерійська коаліція» під керівництвом США і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль Контактної групи з оборони України («Рамштайн»), яка об’єднує понад 50 союзників Києва.

У Міністерстві оборони Франції заявили, що «артилерійська коаліція» прагне об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу й її армії майбутнього, у короткостроковій і довгостроковій перспективі».

Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії. Але цей перехід зіткнувся з основною перешкодою у нестачі боєприпасів для західної техніки. Щоб впоратися з дефіцитом снарядів, Європейський союз пообіцяв доставити один мільйон снарядів до весни, але наразі було поставлено лише близько 300 тисяч.

Запуск «артилерійської коаліції» відбудеться через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж поставить в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також «кілька сотень» бомб.

Макрон заявив журналістам на пресконференції 16 січня, що пріоритетом Європи має бути «не дати Росії перемогти».

Президент Франції також повідомив, що здійснить візит до Києва в лютому. Під час цього візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом і Парижем, схожу на домовленість, узгоджену між Києвом і Лондоном.

Аналітики неодноразово заявляли, що Захід повинен продовжувати і посилювати військову підтримку України, щоб запобігти перемозі Росії у початій нею війні.