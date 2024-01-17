Макрон анонсував візит до Києва й оголосив про поставку ракет і бомб Україні

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також «кілька сотень» бомб.

Макрон заявив журналістам на пресконференції 16 січня, що пріоритетом Європи має бути «не дати Росії перемогти».

«Дозволити Росії перемогти означало б визнати, що міжнародне право не поважається», – сказав він.

Президент Франції також повідомив, що здійснить візит до Києва в лютому. Під час цього візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом і Парижем, схожу на домовленість, узгоджену між Києвом і Лондоном.

У серпні 2023 року стало відомо, що Україні вже передали всі крилаті далекобійні ракети SCALP, які влада Франції обіцяла надати в рамках першої партії допомоги.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

Аналітики неодноразово заявляли, що Захід повинен продовжувати і посилювати військову підтримку України, щоб запобігти перемозі Росії у початій нею війні.