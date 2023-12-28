ISW: Росія не зацікавлена у чесних переговорах, а перемир’я дасть їй час на підготовку до нової агресії

Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні й не зацікавлена в добросовісних переговорах, незважаючи на повідомлення про те, що західні офіційні особи стають більш прихильними до можливих переговорів України з Росією щодо припинення війни, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали статтю Politico, опубліковану 27 грудня, в якій видання цитує неназваних представника адміністрації президента США Джо Байдена і європейського дипломата, які кажуть, що адміністрація Байдена і європейські чиновники зміщують свою увагу з підтримки повної перемоги України над Росією на покращення позиції України в можливих переговорах із РФ про припинення війни.

«Politico зазначає, що такі переговори, швидше за все, змусять Україну поступитися територією. 27 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід має намір заморозити війну в Україні, а потім представити це як перемогу, і риторично запитав, яких перемог досягли США у В’єтнамі, Афганістані й Іраку, спробувавши зробити те ж саме. Згадка Лавровим ролі США у В’єтнамі, Афганістані й Іраку свідчить про те, що він розглядає дискусію Заходу про замороження війни і підготовку до можливих переговорів України з Росією як готовність Заходу визнати поразку України», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що заява Лаврова збігається з нещодавніми заявами інших російських офіційних осіб, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в замороженні війни чи участі в чесних переговорах і продовжить переслідувати свої експансіоністські територіальні цілі з «демілітаризації» України.

«Раніше ISW вже заявляв, що тимчасове припинення вогню, ймовірно, дасть російським військовим час для підготовки до відновлення агресії проти України, і що Росія в кінцевому підсумку все одно підтримуватиме ті самі максималістські цілі у цій відновленій агресії», – наголосили в ISW.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка мирна угода про припинення війни, яка вимагатиме від України відмови від будь-якої території, буде «абсолютним божевіллям».

Зеленський додав, що президент Росії Володимир Путін не здобув жодної перемоги у війні проти України і що українські сили «звільнили 50 відсотків території, яку Росія захопила після вторгнення».

У листопаді на позачерговому онлайн-саміті G20 Путін заявив, що «Росія ніколи не відмовлялася» від мирних переговорів з Україною. Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Після цього, аналізуючи заяви Путіна, американський Інститут вивчення війни наголосив, що російський лідер повторює «шаблонну риторику», яка хибно зображає Росію як готову брати участь у змістовних переговорах, ймовірно, щоб змусити Захід передчасно підштовхувати Україну до переговорів з Росією.

В ISW наголосили, що Кремль зберігає свої «максималістські цілі щодо України, включаючи територіальні претензії і зміну влади», і що передчасне припинення бойових дій в Україні «значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому».