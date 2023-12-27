Оцінка ситуації для України і Росії під кінець другого року війни та прогноз на 2024 рік

Що втратила Росія і в чому їй вдалося випередити Захід за два роки війни проти України? Скільки і яких озброєнь тепер виробляє російський військово-промисловий комплекс? На що ж таки справді вплинули західні санкції? Наскільки загрозливою для України є ситуація, що склалася наприкінці 2023-го року і чого очікувати протягом січня та лютого? Вирішення яких проблем є нагальним для України і чим Україна продовжує дивувати світ? І чому в інтересах Заходу продовжувати і нарощувати підтримку України? Думки провідних американських аналітиків зібрав «Голос Америки».

Ситуацію наприкінці 2023-го року, прогнози щодо 2024-го та довгострокові перспективи щодо російсько-української війни обговорювали провідні експерти у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Суть цього моменту і завдання

«Український наступ фактично досяг кульмінації у жовтні. З того часу бойові дії набули швидше позиційного і виснажливого характеру. Росія, у свою чергу, теж зробила спробу наступу: починаючи з 10 жовтня, у Авдіївки атакувала окремі ділянки фронту та з метою перехоплення ініціативи.

Вирішальним чинником може стати людська мотивація

Однак на даний момент у Кремля немає якихось серйозних проривів чи успіхів. Я думаю, що цієї зими ми побачимо кульмінацію війни на виснаження. Росія має певну матеріальну перевагу. Однак незначна перевага в боєприпасах, у старій техніці та в живій силі не є вирішальною. Вирішальним чинником може стати людська мотивація», – так оцінив ситуацію Майкл Кофман (Michael Kofman), науковий співробітник програми «Росія та Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир (Russia та Eurasia Program, Carnegie Endowment for International Peace).

Кофман вважає, що цього разу російські сили «намагаються перевірити насиченість засобів протиповітряної оборони, які Захід надав Україні».

На думку аналітика, це питання залишається «найслабшим місцем для вибудовування будь-яких тактичних операцій України на фронті».

«Російське виробництво ракет та виробництво безпілотників збільшується. Кремль має ліцензію на виробництво іранських безпілотників, тому Захід працює над тим, щоб спробувати покращити ситуацію з протиповітряною обороною в Україні.

Захід має покращити ситуацію із протиповітряною обороною в Україні

Проте Україна – це друга за величиною країна в Європі, і їй важко захистити всі міста, критично важливу інфраструктуру, електростанції.

Довжина лінії зіткнення становить близько тисячі кілометрів.

Я не вважаю ситуацію такою вже критичною, але я думаю, що це дуже важливий аспект боротьби, на який варто звернути увагу, окрім того, що відбувається на лінії фронту», – наголосив військовий експерт.

Російський ВПК: здобутки і проблеми

Росія наразі поширює оптимістичні прогнози про свою перемогу у війні. Які аргументи наводить Кремль? Про це розповіла Марія Снєгова, старший науковий співробітник програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

За її даними, весь 2023 Москва прогнозувала «зростання виробництва бойових машин, літаків і кораблів більш ніж на 26%».

6% ВВП Росі для ведення війни

«Ростех» (державний холдинг, що об'єднує зокрема і оборонні підприємства РФ - ред.) нещодавно повідомив, що «збільшив виробництво танків у 7 разів, бронетехніки у 4,5 раза, та артилерійських систем залпового вогню у 2,5 рази . Крім того, відомо, що Росія перевершує Україну у виробництві танків»

«Це оцінки Кремля, до яких, звичайно, слід ставитися зі скептицизом», – додала Снєгова.

«При цьому, – зазначила дослідник, – відомо, що Росія отримує від війни велику вигоду. Плюс динаміка ціни на нафту була довго сприятливою для Росії. Ми знаємо, що прогнозоване зростання військових видатків у відсотках від ВВП наступного року майже подвоїться з 3,9 до 6% від ВВП».

Марія Снєгова припустила, що Росія «готується до успішного наступу або принаймні подвоєння зусиль у цій війні» і має «для цього ресурси», чого не має України через затримки допомоги Заходу.

Однак, військовий аналітик Майкл Кофман, наголошує, що Росія починала війну з величезною перевагою, але досі не досягла поставлених цілей. Російська армія атакує, бо опирається на перевагу у живій силі і зазнає великих втрат.

«По-перше, з погляду результату, що спостерігається на полі бою, я думаю, що, на щастя, російські військові вважають за краще атакувати передчасно, ще до того, як сили будуть готові, виходячи з відчуття, що у них є чисельна перевага і техніка. Але ці дії не мали успіху. Вони показали, що за наявних переваг їхні військовослужбовці недостатньо рішучі і у вогневій могутності, і у застосуванні сил, і в тактиці, і у фактичній якості сил. Для відновлення якості сили потрібен час. А армія – це не лише техніка та боєприпаси»

Росія нарощує виробництво техніки у таких ключових категоріях: ракети, дрони та більш сучасні танки

«По-друге, хоча Росія суттєво перейшла до економіки воєнного часу і тепер витрачає значну суму державних доходів на війну, і використовує це як основний засіб для стимулювання виробництва, у них все ще є серйозні проблеми з обладнанням. Більшість техніки, яку вони досі використовують, вони вивозять зі складів. Це радянська зброя, яку вони успадкували. Вони нарощують виробництво техніки у ключових категоріях, таких як ракети, дрони та більш сучасні танки, такі як Т-90М, але це відбувається повільно», – вважає аналітик.

Майкл Кофман вказав на ту область, де Росія має особливі проблеми.

«Це ринок робочої сили – він же джерело живої сили для фронту», – наголошує Кофман.

Чому говорити про переговори немає сенсу?

Водночас аналітик вказує, що Захід погіршив і без того надскладну ситуацію для України. І пропонує поглянути на ситуацію не з Вашингтона, а з лінії фронту.

Можна тягнути час тут, у Вашингтоні, але якщо опинитися на передовій, все бачитиметься по-іншому з погляду впливу, який це чинить на стійкість військових зусиль України, каже аналітик.

«Для цього їй також буде потрібна допомога Заходу, західні фінансові ресурси, допомога у розширенні промислового виробництва та допомога у переорієнтації більшої частини військових зусиль на те, щоб Україна сама могла робити зброю всередині країни.

Україна переходить до оборони, бо їй доводиться це робити

Однак якщо ви поставите себе на місце українських військових і спробуєте спланувати наступні кілька місяців, це буде неймовірно складно. Таким чином Україна переходить до оборони, бо їй доводиться це робити. Вона не має артилерійських боєприпасів для ведення наступальних операцій. Ніхто не може планувати, бо не знає скільки артилерійських боєприпасів вони отримають навіть наступного тижня», – пояснив ситуацію військовий експерт.

При такій ситуації обговорення можливостей переговорів з Росією лише відволікає від вирішення реальних проблем і підвищення безпеки Заходу.

Зараз кремлівська пропаганда «подає нинішню ситуацію на фронті, як «перемогу Росії», «руйнування Заходу» та «останні дні України». Крім того, все це відбувається під час війни на Близькому Сході, яка відволікала від України. На такому тлі, на думку аналітиків, іти на «будь-які переговори безрезультатно».

«Росія має визнати, що вона стикається із величезною кількістю реальних викликів в Україні і дуже далека від досягнення своїх політичних та військових цілей – тоді можна буде щось робити на дипломатичному рівні», – зазначив експерт.

А до цього ще, як видається, дуже далеко, оскільки, як констатує Марія Снєгова: «Кремль навчився адаптуватися до нової реальності, вклавши багато ресурсів у це».

До того ж, усі верстви населення Росії так чи інакше, але отримують щось від війни і зацікавлені в її продовженні.

Кількість доларових мільйонерів у Росії, незважаючи на санкції, зросла більш ніж на 10%

«Багато сімей російських солдатів або тих, хто загинув у цій війні, отримують великі виплати, і іноді вони досить значні, щоб, наприклад, купити квартиру в якомусь далекому місті Росії.

Крім того, незважаючи на те, що багато хто з еліт втратив активи через санкції, а також можливість поїхати на Захід, насолодитися розкішним життям – це компенсується всередині країни через перерозподіл власності, оскільки багато західних компаній пішли з країни і залишили свої активи.

На додаток до цього, військово-промисловий сектор отримує багато грошей, і це створює безліч зацікавлених сторін у продовженні війни. У результаті лише за минулий рік кількість доларових мільйонерів у Росії, незважаючи на санкції, зросла більш ніж на 10%», – розповіла Снєгова.

Однак, величезні втрати не проходять безслідно для російського суспільства і поступово втома від війни все ж наростає.

Росія «справді зазнала безпрецедентних втрат, які, за деякими оцінками, становлять до 300 000 людей убитими та пораненими», що у двадцять разів перевищує втрати СРСР в Афганістані, які фактично посприяли розпаду Радянського Союзу.

Десь 30% росіян «втомилися чекати перемоги», але більшості просто все одно, вони «пливуть за течією»

«Нещодавно стався деякий розвиток: дружини мобілізованих росіян розпочали локальні протести, але це дуже маргінально, і Кремль намагається взяти їх під контроль», – каже дослідниця.

Говорити про втому від війни в Росії можна, на думку експертів, і контексті того, що росіяни «втомилися чекати перемоги». Таких близько 30%, але більшості просто все одно, вони «пливуть за течією».

Майбутні вибори президента, за словами Снєгової, швидше за все, «покажуть рекордну кількість фальсифікацій», оскільки для цього все «приготовлено»: тепер «допустимо продовження періоду голосування до трьох днів, голосування за межами виборчих дільниць, електронне голосування, яке унеможливлює будь-яке спостереження, при тому, що активісти та опозиція або виїхали з країни або перебувають у в'язницях».

Чому Заходу необхідно підтримувати Україну?

Росія через війну проти України намагається зруйнувати роль НАТО і Заходу в цілому у світовій політиці і викликати такі процеси всередині західних країн, які призведуть до істотного їхнього послаблення, дестабілізації, розвалу ЄС, а можливо і НАТО,

Путін розпочав війну, щоб зробити Росію одним із вирішальних гравців

Путін розпочав війну, щоб «розділити Україну, забравши собі більшу її частину та помінявши уряд у Києві. Йому це потрібно, щоб відтворити ситуацію в Європі часів Холодної війни та зробити Росію одним із вирішальних гравців у структурі континенту» і світу в цілому, – вважає аналітик Майкл Кіммідж.

«Я не думаю, що Кремль має велике бажання направити російські війська до Польщі, чи до країн Балтії, чи до Берліна, чи до Парижа, як стверджують деякі. Російські солдати написали подібні фрази на своїх боєприпасах, але я думаю, що це більша пропаганда. Кремль прагнув і прагне до того, щоб домогтися втрати довіри союзників до Сполучених Штатів і ослаблення НАТО», – стверджує Кіммідж.

Поки Росії цього не вдалося досягти, і наразі Німеччина «значною мірою звільнилася від залежності від російських енергоносіїв», тому, що «режим санкцій таки працює».

Однак, Росія не спиняється, намагаючись через своїх агентів дестабілізувати політичну ситуацію всередині країн ЄС.

«Росія переорієнтувалася на Китай та Іран. Її залежність від Заходу стала набагато меншою, ніж була. Таким чином, успіхи російського політичного уряду, хоч би якими вони були, стануть основою для набагато більш автономної зовнішньої політики і, ймовірно, набагато амбіційнішої і, очевидно, набагато антизахіднішої зовнішньої політики в майбутньому», – вказує дослідник.

Це є вкрай небезпечним для Заходу в цілому, а тому «перемога України та поразка Росії необхідні і мають стати невідворотними», – вважає експерт.

Що буде у 2024 році і далі?

Якщо Україні вдасться вистояти у 2024-му році, є всі шанси сподіватися, що Росії доведеться припинити воєнну авантюру, припускають аналітики.

«Я бачу наступний рік як потенційний поворотний момент, – зазначив Майкл Кофман, – Якщо Україна зможе ефективно утриматися, тобто зміцнитися та захиститися від російського наступу, росіяни зламаються, оскільки вони не здатні досягти навіть своїх мінімальних військових цілей. І ми знаємо, що вони не можуть взяти під контроль навіть те, що вони формально анексували.

Ви будете здивовані тим, що вже вміють українці

Крім того Україна використовує наступний рік для відновлення своїх сил. Йдеться, наприклад, про якість сил, власне про живу силу, ротацію бригад, вирішення питань навчання, промисловий потенціал, виробництво ключових систем і дронів та інші речі, які їм потрібні для консолідації. Ви будете здивовані тим, що вже вміють українці щодо обслуговування та ремонту нашої техніки і навіть виготовлення абсолютно нових деталей для неї. Я бачив це сам.

Експерт упевнений, що весь наступний рік треба використовувати для прицільних ударів по російській критичній інфраструктурі, російських базах та шляхах логістики.

«Тоді Україна зможе ефективно використати наступний рік, щоби створити умови для повернення ініціативи. На мій погляд, це можна здійснити, але для цього потрібно зосередитися на довгостроковій стратегії, тому, по суті, ми зараз перебуваємо в середині довгої п'єси», – заявив Кофман.

Кофман вважає, що зараз Києву, на думку експерта, «необхідно поглянути на якість сил, на кадрову проблему загалом, а також деякі нові рішення в галузі мобілізації».

Майкл Кіммідж, характеризуючи ситуацію, перефразував слова австрійського письменника-гумориста Карла Крауса.

«Ситуація на Заході безнадійна, але не серйозна. А ситуація в Україні серйозна, але не безнадійна, - сказав він у висновку дискусії, - якщо Захід зможе стати серйознішим, це зробить ситуацію в Україні менш безнадійною».