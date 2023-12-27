Сирський: на Лиманському напрямку армія РФ відновила інтенсивний наступ, на Куп’янському – проводить перегрупування

На Лиманському напрямку війська РФ відновили інтенсивні наступальні дії, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.



«На Лиманському напрямку агресор відновив інтенсивні наступальні дії з метою витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також, ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець», – написав він у телеграмі.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська.

«Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч», – повідомив Сирський.

Він зазначає, що на Сіверському напрямку війська РФ намагаються розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки, на Бахмутському напрямку намагаються захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

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«Застосовує штурмові групи «добровольчого корпусу», які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії», – написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.



За його словами, противник останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки загарбників на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому, Херсонському, найбільше на Авдіївському – 29.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський прогнозує, що наступний рік на фронті може бути «ще важчим».