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Сирський: на Лиманському напрямку армія РФ відновила інтенсивний наступ, на Куп’янському – проводить перегрупування

За словами Олександра Сирського, ситуація на сході залишається складною, противник продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.
За словами Олександра Сирського, ситуація на сході залишається складною, противник продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку війська РФ відновили інтенсивні наступальні дії, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«На Лиманському напрямку агресор відновив інтенсивні наступальні дії з метою витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також, ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець», – написав він у телеграмі.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська.

«Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч», – повідомив Сирський.

Він зазначає, що на Сіверському напрямку війська РФ намагаються розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки, на Бахмутському напрямку намагаються захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

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«Застосовує штурмові групи «добровольчого корпусу», які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії», – написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, противник останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки загарбників на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому, Херсонському, найбільше на Авдіївському – 29.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський прогнозує, що наступний рік на фронті може бути «ще важчим».

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