РФ повертає на фронт солдатів із «Шторму-Z» навіть після ампутацій – британська розвідка

Росія не хоче «належним чином» лікувати своїх солдатів із підрозділу «Шторм-Z», йдеться у повідомленні розвідки Британії.

«Бійців російського підрозділу "Шторм-Z" з високою ймовірністю повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, і навіть після ампутацій кінцівок» – сказано в повідомленні Міністерства оборони країни.

За інформацією розвідки, бойовики «ДНР», «вагнерівці» та солдати зі «Шторм-Z2 після поранень «отримували мінімальне лікування або їх зовсім не намагалися вилікувати».

При цьому у розвідці Британії додають, що, «ймовірно, до новобранців у «Шторм-Z», яких звільнили з в’язниць для війни, ставляться «особливо погано». У більшості випадків вони не мають документів, які необхідні для доступу до госпіталів, підсумували у відомстві.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день.