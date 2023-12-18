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РФ повертає на фронт солдатів із «Шторму-Z» навіть після ампутацій – британська розвідка

Знищений Силами оборони України танк армії РФ на пшеничному полі. Харківщина, 22 лютого 2023 року, ілюстративне фото
Знищений Силами оборони України танк армії РФ на пшеничному полі. Харківщина, 22 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Росія не хоче «належним чином» лікувати своїх солдатів із підрозділу «Шторм-Z», йдеться у повідомленні розвідки Британії.

«Бійців російського підрозділу "Шторм-Z" з високою ймовірністю повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, і навіть після ампутацій кінцівок» – сказано в повідомленні Міністерства оборони країни.

За інформацією розвідки, бойовики «ДНР», «вагнерівці» та солдати зі «Шторм-Z2 після поранень «отримували мінімальне лікування або їх зовсім не намагалися вилікувати».

При цьому у розвідці Британії додають, що, «ймовірно, до новобранців у «Шторм-Z», яких звільнили з в’язниць для війни, ставляться «особливо погано». У більшості випадків вони не мають документів, які необхідні для доступу до госпіталів, підсумували у відомстві.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день.

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