У ЗСУ прокоментували створення РФ нового майданчика для запуску дронів у Балаклаві

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі українського телемарафону прокоментувала створення російськими силами нового майданчика для запуску дронів у Балаклаві, про що раніше повідомляла британська розвідка.

«Вони намагаються запускати (БпЛА – ред.) саме з тимчасово окупованого Криму, розширюючи там географію цих майданчиків, з яких вони це роблять, розуміючи, що справді можуть бути вражені Збройними силами України, оскільки ми дістаємо до Керчі. Якщо раніше вони запускали лише з мису Чауда, то тепер фіксуємо пуски ще й із Балаклави», – розповіла Гуменюк.

13 грудня розвідка Великобританії повідомила, що Росія відкрила новий майданчик для запуску дронів у Балаклавському районі Севастополя.

Балаклава – п’ятий підтверджений пусковий майданчик російських дронів. Інші відомі місця запуску БПЛА – мис Чауда в окупованому Криму, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ і Курськ на території сусідньої Росії.

Російські військові регулярно атакують українські регіони за допомогою різних видів озброєння – БпЛА, ракет, РСЗВ й авіації. Москва, незважаючи на докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріл цивільних осіб в Україні.