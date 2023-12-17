Ракета Х-59 і 20 ударних дронів – у Повітряних силах повідомили про знищені цілі в чотирьох областях

Російські війська в ніч на 17 грудня атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 і 20 ударними безпілотниками типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За повідомленням, ракети запустили з окупованого Криму і окупованої частини Херсонщини, а дрони – з районів Приморсько-Ахтарська (Росія) і Чауда – в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» й одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї цілі», – зауважили в Повітряних силах.

За повідомленням, повітряні цілі були знищені в межах Одеської, Херсонської, Запорізької і Хмельницької областей.

Ввечері 16 грудня у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару й атаки ударних дронів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.