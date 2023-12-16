Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 30 з 31 безпілотника РФ уночі 16 грудня

У ніч на 16 грудня російські військові атакували ударними безпілотниками типу Shahed із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарська, Сещі та Курська, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА Shahed-136/131… До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей», – указано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.