ЗСУ зараз використовують близько 70 модифікацій БПЛА – Міноборони

На сьогодні у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і понад 20 різних типів боєприпасів для БПЛА. Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, якого цитує пресслужба Міноборони.

За його словами, також нещодавно допущено до експлуатації шість нових зразків РЕБ, зокрема й так звані «окопні».

«Найближчим часом також планується тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА та засобів виявлення БПЛА», – сказав він в інтерв’ю виданню «АрміяInform».

У Міноборони кажуть, що у грудні ЗСУ отримають в кілька разів більше безпілотників, ніж минулого місяця, та сподіваються, що «картина на полі бою зміниться».

«Необхідно масштабувати не лише виробництво БПЛА, але й виробництво РЕБ. Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки. Нині для цього докладається максимум зусиль і можливих фінансових ресурсів», – додав Гаврилюк.

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Наприкінці листопада міністр оборони Рустем Умєров заявив, що війну виграють технології. За його словами, РФ може «мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють».

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.