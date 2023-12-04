Війська РФ атакували Харківщину «Шахедами», є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури – влада

Російські війська завдають ударів по Харківщині безпілотниками «Шахед», повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов ввечері 4 грудня.

«Під ударом – Ізюмський і Чугуївський райони. Є влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.