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ОВА: через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина, є поранені

Херсон після чергових російських обстрілів, ілюстративне фото
Херсон після чергових російських обстрілів, ілюстративне фото

Через російський обстріл передмістя Херсона одна людина загинула, ще троє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих – 61 та 51 рік – діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці. До лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка», – написав він у телеграмі.

Крім того, за даними місцевої влади, в Антонівці російські війська обстріляли житлові будинки – травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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