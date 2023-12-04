Прокудін: російська армія обстріляла дитячий садок у Херсоні, одна людина постраждала

Російські війська обстріляли дитячий садок у Херсоні вранці 4 грудня, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. Попередньо, постраждала одна людина», – повідомив він.

Голова ОВА додав, що інформація щодо наслідків уточнюється.

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Наприкінці листопада російська армія обстріляла Дар’ївку на Херсонщині, в тому числі пошкодивши дитсадок та лікарню.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.